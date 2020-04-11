بموافقة ملكية.. إعفاء عدد من المواطنين المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية

يخص الأشد حاجة من مستفيدي الضمان وذوي الإعاقة وكبار السن

أعلن أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صدور موافقة ملكية كريمة، تقضي بإعفاء عدد من المواطنين المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية، وهم الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وذوي الإعاقة، وكبار السن.

ورفع الوزير أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - على هذه الموافقة الكريمة.