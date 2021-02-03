سنغافورة أول دولة آسيوية توافق على لقاح "موديرنا"

قالت: نتوقع وصول أول شحنة في شهر مارس المقبل

أصبحت سنغافورة أول دولة في آسيا تمنح الموافقة على لقاح "موديرنا" المضاد لكورونا، وقالت إنها تتوقع وصول أول شحنة في شهر مارس المقبل.

ويعد لقاح "Moderna COVID-19"، ثاني لقاح يتم ترخيصه للاستخدام الوبائي في سنغافورة، بعد لقاح "Pfizer-BioNTech"، الذي تم طرحه بالفعل في البلاد؛ وفق "روسيا اليوم".

وقالت وزارة الصحة السنغافورية اليوم الأربعاء: إن أكثر من 175 ألف شخص تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح COVID-19 بدءًا من 2 فبراير.