"الشهري" لرتبة عميد بمدني عسير

قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء أحمد بن سعيد آل كاسي بمكتبه بمديرية المنطقة صباح اليوم العميد عبدالله بن عائض الشهري رتبته الجديده بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته الى رتبة عميد متمنيًا له التوفيق..

فيما قدم العميد "الشهري" شكره وتقديره للقيادة الرشيدة موضحًا أن هذه الترقية تعد دافعًا له نحو تقديم مزيد من الجهد لخدمة الوطن.

3

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440 11:47 PM

"الشهري" لرتبة عميد بمدني عسير

صحيفة سبق الإلكترونية

أبها

1 1,017

قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء أحمد بن سعيد آل كاسي بمكتبه بمديرية المنطقة صباح اليوم العميد عبدالله بن عائض الشهري رتبته الجديده بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته الى رتبة عميد متمنيًا له التوفيق..

فيما قدم العميد "الشهري" شكره وتقديره للقيادة الرشيدة موضحًا أن هذه الترقية تعد دافعًا له نحو تقديم مزيد من الجهد لخدمة الوطن.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018