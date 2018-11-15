"الشهري" لرتبة عميد بمدني عسير

قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء أحمد بن سعيد آل كاسي بمكتبه بمديرية المنطقة صباح اليوم العميد عبدالله بن عائض الشهري رتبته الجديده بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته الى رتبة عميد متمنيًا له التوفيق..

فيما قدم العميد "الشهري" شكره وتقديره للقيادة الرشيدة موضحًا أن هذه الترقية تعد دافعًا له نحو تقديم مزيد من الجهد لخدمة الوطن.