لقطة علوية نادرة للحرم المكي ممتلئاً بالمصلين وتظهر عمارته القديمة

مع بدايات التوسعة السعودية الأولى بأواخر "السبعينيات الهجرية"

أظهرت لقطة علوية قديمة ونادرة للحرم المكي، امتلاء بيت الله الحرام بالمصلين مع بدايات أعمال التوسعة السعودية الأولى، في أواخر حقبة السبعينيات الهجرية.

وأوضح المهتم بالتاريخ إسماعيل البركاتي أن الصورة ‏التقطت من جهة منارة باب الوداع أواخر حقبة السبعينيات الهجرية، وتظهر العمارة القديمة للحرم المكي امتلاءه بالمصلين، وبدايات أعمال التوسعة السعودية الأولى.