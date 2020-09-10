شفاء 818 حالة من فيروس كورونا في الكويت

إجمالي الحالات التي تعافت بلغت 83.040 حالة

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية شفاء 818 حالة من فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 83.040 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.