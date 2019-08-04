خطابها الشهير خطف القلوب .. شاهد ما قالته مديرة شرطة نيوزيلندا بمقر إقامتها بمكة

عبّرت عن مشاعرها العارمة بعد الهجوم الإرهابي وتحدثت عن ميلادها مسلمة ورؤية الكعبة

"أشكر الملك سلمان لكرمه؛ لقد كان حقاً كريماً تجاه الشعب النيوزيلندي".. بهذا الكلمات عبّرت مديرة شرطة نيوزيلندا "نائلة حسن"؛ في أثناء وصولها إلى الأراضي المقدّسة ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي وجّه باستضافة 200 من ذوي شهداء ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجديْن في مدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 50 شخصاً وإصابة العشرات.

تفصيلاً؛ قالت مديرة شرطة نيوزيلندا "نائلة حسن"؛ في فيديو بثّه مركز التواصل الحكومي؛ للحديث عن خطابها الشهير بعد الهجوم الإرهابي: "صدر مني هذا الخطاب فجأةً، وطُلب مني إلقاؤه في لحظتها، جاءت هذه الكلمات من قلبي"، وأضافت: "وُلدت مسلمة، فأبي من لاهور بباكستان وأمي من إنجلترا".

وتابعت: "لقد كانت مشاعري عارمة؛ الهجوم الإرهابي أثّر في الجميع بنيوزيلندا بطرق مختلفة، وأثّر في مجتمعنا المسلم، وأثّر في كل المجتمع بنيوزيلندا؛ لأننا لم نتوقع حدوث مثل هذا المثيل في بلدنا".

وزادت: "كمسلم أنت تحلم فقط برؤية الكعبة المشرّفة والذهاب إلى مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وعندما رأيت الكعبة كنت حقاً مبهورة، لكن أنا بقدر ما هي رحلة كانت بالنسبة لي إنني هنا للضحايا -بالأخص النساء والأرامل- الموجودات هنا لدعمهن".

وعن الاستقبال، قالت: "الاستقبال وكل شيء من الاستقبال في المطار لم أجرب شيئاً كهذا في حياتي، ومن ثم الدخول إلى الفندق، الاستقبال بالورد والهدايا والأكل والشرب أبداً لم أجرب في حياتي مثل هذا".

وختمت قائلةً: "أشكر الملك سلمان؛ لكرمه، لقد كان حقاً كريماً تجاه الشعب النيوزيلندي".

وجاء توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باستضافة 200 من ذوي شهداء ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجديْن في مدينة كرايست تشيرتش بنيوزلندا؛ للتخفيف من آلام وقع الحادث الإرهابي على أسر الضحايا، وتمكينهم من أداء فريضة الحج لهذا العام على نفقته الخاصّة؛ ليترجم موقف المملكة وجهودها لمواجهة الإرهاب والوقوف ضدّ مرتكبيه والقضاء عليهم.