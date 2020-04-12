الطقس اليوم: سحب رعدية ممطرة على منطقتَي الرياض والشرقية والمرتفعات

مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مازالت مهيّأة لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة، وكذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.