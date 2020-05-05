"الشهري" تشكر المعلمين والمعلمات على جهودهم في أزمة "كورونا"

متحدثة "التعليم": في هذا الظرف هتفتم باسم الوطن ملبين نداءه

أشادت المتحدثة باسم وزارة التعليم "للتعليم العام" ابتسام الشهري، بما قدمه المعلمون والمعلمات خلال هذا الظرف الاستثنائي المترتب على جائحة "كورونا".

وقالت "الشهري" عبر حسابها على "تويتر": ‏زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات: هذا الظرف الاستثنائي لجائحة ‎#كورونا هتفتم فيه باسم الوطن ملبّين نداءه؛ لخدمة أبنائكم وبناتكم؛ لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بُعد، فشكراً لكل ما بذلتموه.. بكم وبهذا الجيل الواعد يرتقي الوطن، ونرفع بسواعد أبنائه رايةً ترفرف بعز وفخر.