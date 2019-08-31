ظنوها "ممسوسة" .. سرطان دماغي يخطف طفولة زينب .. ذهب نطقها وأسرتها تناشد

فيما أكّد والدها أنها تكابد الآلام بالمنزل لعدم قدرته على التكاليف الكبيرة للمستشفيات

خطف ورم سرطاني في الدماغ طفولة الطفلة اليمنية زينب؛ ابنة الأعوام السبعة التي تقيم في جازان مع أسرتها؛ حيث أصابها قبل أقل من شهر، وتمّ اكتشافه بعد تدهور حالتها الصحية وفقدانها الحركة والنطق.

وناشدت أسرة الطفلة أهل الخير بالتكفل بعلاجها لإنقاذ حياتها -بعد الله- في أحد المستشفيات المتخصصة، خاصة أن موقع الورم في الجمجمة ويحتاج إلى تدخل سريع من قبل الأطباء، لافتة إلى أن التكاليف كبيرة ولا تستطيع توفيرها.

وقال والدها حسين المجلي؛ إن طفلته زينب كانت في بادئ الأمر تشعر بالخوف؛ حيث انتابهم اعتقاد أنها تعاني مساً أو عيناً أو ما شابه ذلك فتم علاجها بالرقية، وكان هذا قبل عيد الأضحى المبارك غير أن الأمر تطور وتدهورت صحتها للأسوأ.

وأوضح أنه عندما تمّ التوجّه بها لأحد مستشفيات جازان الحكومية تم الكشف عليها وتشخيص الحالة بشكل دقيق؛ حيث تبين أنها تعاني ورماً سرطانياً في الدماغ وهذا ما أظهرته الأشعة، لافتاً إلى أنه ونظراً لحالته المادية التي لا يعلم بها إلا الله، لم يتمكن من عمل شيء لطفلته التي تكابد الآلام غير التوجّه بها إلى المنزل.

وبيّن أن حالتها زادت سوءاً، مشيراً إلى أنها فقدت الحركة تدريجياً بسبب الورم، والنطق؛ مناشداً أهل الخير إنقاذ ابنته التي تصارع الأوجاع ليل نهار وذلك بالتكفل بعلاجها، وقال: "أملي في الله، ثم في أبناء هذا الوطن ورجالاته كبير، فهم أصحاب الأيادي البيضاء السبّاقة في عمل الخير"، داعياً الله أن يشفي ابنته، وأن يرسل لها مَن ينقذ حياتها.

يُشار إلى أنه يمكن التواصل مع الأسرة عبر الهاتف: (0552503515).