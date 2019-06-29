"فيصل بن سلطان" يدشن الفريق الكشفي بديوانية آل حسين

شهد الحفل الذي أقيم أول أمس على مسرح الجامعة العربية المفتوحة، تدشين الفريق الكشفي بديوانية آل حسين، وذلك بحضور مدير الجامعة الدكتور علي الشهراني.

جاء ذلك ضمن أنشطة وقف ديوانية آل حسين التاريخية الخيري المجتمعية وعلى شرف الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر آل سعود.

وبدأ الحفل الذي قدمه الإعلامي جيلاني الشمراني بالسلام الملكي، ثم عرض فيلم تعريفي عن جهود الفريق الكشفي بديوانية آل حسين بمكة المكرمة في شهر رمضان الماضي وما قدمه من خدمات للزوار والمعتمرين.

وقال "الشهراني" في كلمته: الجامعة لديها فريق كشفي، وتدعم الكشافة والعمل المجتمعي وترى أن هذا واجب عليها.

وقد حضر الحفل الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، وتناول منجزات الكشافة وما تقدمه من عمل تطوعي جليل.

وتحدث المستشار عبدالعزيز الحسين المشرف على وقف ديوانية آل حسين التاريخية الخيري والمشرف على الفريق الكشفي بديوانية آل حسين، عن أهمية دور الجامعة العربية المفتوحة في دعم للعمل المجتمعي، مثمناً للجميع حضورهم.

بدوره، أعرب الدكتور أحمد البوعلي رئيس المجلس البلدي بمحافظة الأحساء عن سعادته بحضور هذا الحفل، مثمناً للأمير فيصل بن سلطان بن ناصر جهوده ودعمه للعمل التطوعي في شتى المجالات.

بعد ذلك سعد الجميع بكلمة راعي الحفل رئيس مجلس إدارة مؤسسة صحيفة "برق" الإلكترونية والرئيس الفخري للفريق الكشفي بديوانية آل حسين الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز.

وقال الأمير "فيصل": أنتم من تقدمون الدعم لي وتفتحون لي المجال لأشارككم ونقدم خدمة مجتمعية بعمل مؤسسي منظم، وأنا سعيد جداً اليوم بهذا التدشين وكذلك بتكريم الفرق الكشفية المشاركة في خدمة الزوار والمعتمرين بمكة خلال رمضان الماضي.

وقد دشن راعي الحفل الأمير فيصل بن سلطان حسابات التواصل للفريق الكشفي بديوانية آل حسين، ثم كرمت الجهات الكشفية المشاركة في مكة خلال رمضان الماضي.

جدير بالذكر أن فريق "روح الإنسانية" التطوعي شارك في تقديم الضيافة والتنظيم، كما قدم دروعاً لراعي الحفل الأمير فيصل بن سلطان والجامعة العربية المفتوحة وجمعية الكشافة وديوانية آل حسين التاريخية تقديراً لجهودهم المجتمعية.