انتصاران و3 تعادلات في مباريات الجولة الـ22 من دوري الدرجة الأولى

تواصلت اليوم الأربعاء منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بإقامة 5 مواجهات، جمعت الطائي مع العدالة، وضمك مع المجزل، ونجران مع الشعلة، والأنصار مع العين، والنهضة مع جدة.

فعلى ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي حقق العدالة فوزًا على مضيفه الطائي بهدف نظيف، سجله اللاعب تشارلز كارلوس في الدقيقة الـ43.

وعزز العدالة صدارته بـ 39 نقطة، فيما توقف رصيد الطائي عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر.

وحسم التعادل السلبي مباراة ضمك مع المجزل؛ ليرفع ضمك رصيده لـ 34 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد المجزل لـ 28 نقطة في المركز التاسع.

وبالنتيجة نفسها انتهت مباراة نجران مع الشعلة؛ ليرتفع رصيد نجران لـ 27 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما رفع الشعلة رصيده لـ21 نقطة في المركز التاسع عشر.

وحقق العين فوزًا على مضيفه الأنصار بنتيجة 3-2. سجل للعين اس ماندو، وطلال مجرشي "هدفين"، فيما سجل للأنصار عبدالله ذيب وعبدالرزاق الحسين.

وارتفع رصيد العين لـ 24 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما توقف رصيد الأنصار عند 30 نقطة في المركز السابع.





وحسم التعادل السلبي مباراة النهضة مع جدة؛ ليرفع النهضة رصيده لـ 27 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما رفع جدة رصيده لـ 36 نقطة في المركز الثاني.