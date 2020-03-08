أبرز وقائع الأسبوع الماضي.. "كورونا" العابر للحدود يسجل بالمملكة ٧ حالات.. وإجراءات استباقية مشددة شملت تعليق العمرة وإغلاق الحرمين!

رصد "سبق" الأسبوعي يؤكد: "إيران" نشرت المرض بين العالم

كان عنوان الأسبوع الماضي "كورونا المستجد" وتقدمه مسجلاً سبع حالات جميعهم قدموا من إيران وحالة من العراق، فكان للسعودية موقف حازم ممزوج بالإنسانية، فتوعدت من لم يُفصح عن وجوده في الـ ١٤ يومًا الماضية في إيران أو الموجود حاليًا هناك خلال ٤٨ ساعة بتطبيق العقوبات بحقه، كما نددت بسلوك طهران بعدم التختيم على جوازاتهم وحمّلتها مسؤولية تسجيل تلك الحالات.

واستدعى هذا الفيروس المنتشر عالميًا تعليق العمرة داخليًا بعدما عُلقت خارجيًا قبل ذلك، وإغلاق الحرمين الشريفين بعد العشاء بساعة وفتحهما قبل الفجر بساعة، واتخاذ إجراءات احترازية إضافية عند المنافذ الحدودية. كما تصدرت الأخبار إعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري وتكليف محمد الجدعان لإدارة حقيبة التخطيط.

مصادر: إيقاف إعلاميين رياضيين بعد تجاوزات كلامية في القنوات الرياضية

أكدت مصادر "سبق" إيقاف اثنين من الإعلاميين الرياضيين من الظهور في القنوات الرياضية السعودية، بعد حدوث تجاوزات كلامية بينهما في حلقة أحد البرامج الرياضية.

https://sabq.org/zxpT7Z

تسجيل ٧ إصابات لفيروس كورونا جميعهم قادمون من إيران باستثناء حالة واحدة من العراق

أعلنت وزارة الصحة تسجيل ٧ إصابات لمرضى كورونا جميعهم قدموا من إيران باستثناء حالة واحدة جاءت من العراق، ولم يعلنوا جميعًا محطة قدومهم بعدما هبطت طائراتهم بالبحرين، وواحد نزل في الإمارات، قادمًا من ذلك البلد الموبوء، إلا أن عين وزارة الصحة كشفت مرضهم.

https://sabq.org/3PyjJp

https://sabq.org/D69cvL

https://sabq.org/CKJdkm

https://sabq.org/kVyfqr

"النيابة العامة": لا تكن شريكًا في إشاعة الأخبار المجهولة

حذّرت النيابة العامة مروجي الشائعات من العقوبة الجزائية إثر تداول معلومات عن تسجيل حالاتٍ جديدة من كورونا، وهي الأقاويل التي نسفتها وزارة الصحة.

وقالت "النيابة": "لا تكن شريكًا في إشاعة الأخبار مجهولة المصدر الماسّة بالنظام العام عبر وسائط التواصل الاجتماعي التي من شأنها تصعيد مستوى الهلع لدى المجتمع نأيًا بالنفس عن المُساءلة الجزائية".

https://sabq.org/96zrsy

‏"نوير".. قصة بطولية لمواطنة غَطّتْ والدها بجسدها لتحميه من النيران

خلدت مواطنة من محافظة رنية موقفًا بطوليًا وشجاعًا، تمثّل في تضحيتها بصحتها مقابل أن يعيش والدها الذي تعرّض لألسنة اللهب بعد نشوب حريق في منزلهم، مستعيدًا الموقف البطولي السابق الذي سجّله زوجها بعد محاولته إنقاذ غريق، فمات هو شهيدًا.

https://sabq.org/xZKLbm

"الموارد البشرية" تنفي تحويل موظفي "الخدمة" من التقاعد المدني للتأمينات

نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحويل جميع موظفي الخدمة المدنية القائمين على رأس العمل من التقاعد المدني للتأمينات.

https://sabq.org/yJpfnv

بعد مقاطع مشاجرة العصيّ والسطحة.. القبض على ٧ سوريين بالرياض

أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضل من الله- عن تحديد هويات مجموعة وافدين ظهروا وهم يتشاجرون في مقطع فيديو، وقُبض على سبعة منهم تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وتَبَيّن أنها نتيجة خلاف سابق بينهم، وضُبِط بحوزة أحدهم سلاح ناري من نوع مسدس غير مرخص، ويجري متابعة القبض على البقية ممن ثبت اشتراكهم في المشاجرة، وتم إيقاف المقبوض عليهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.

https://sabq.org/PsCRvr

مصدر مسؤول بـ"الداخلية": تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في المملكة

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في المملكة بناءً على توصية اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس "كورونا" الجديد (19-COVID)، على أن يتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر وإيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب التي دعت إليه.

https://sabq.org/6gmNWT

مصدر مسؤول بـ"الداخلية": اتخاذ إجراءات احترازية إضافية تجاه من زاروا دولاً موبوءة بـ"كورونا"

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بالمملكة عن اتخاذ إجراءات احترازية إضافية عند المنافذ الحدودية، تجاه الأشخاص الذين زاروا دولاً موبوءة بفيروس "كورونا" الجديد covid 19.

https://sabq.org/FyM395

"التحالف": إحباط عمل إرهابي استهدف ناقلة نفط في بحر العرب

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، إحباط وإفشال عمل إرهابي وشيك كان يستهدف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب وبمسافة (90) ميل بحري جنوب شرق ميناء "نشطون" اليمني.

https://sabq.org/dkqxhS

‏

"الصحة" تعلن شفاء سعودية مصابة بـ"كورونا الجديد" في البحرين

أعلنت "الصحة" عن شفاء إحدى المواطنات السعوديات المصابات بفيروس كورونا الجديد، والتي سبق أن تم الإعلان عنها ضمن الحالات المصابة بالفيروس في مملكة البحرين، حيث تم استكمال جميع الفحوص والإجراءات الطبية وتتمتع حاليًا بصحة جيدة ولله الحمد، وقد خرجت من العزل الطبي.

https://sabq.org/SXRNKx

إغلاق الحرمين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل "الفجر" بساعة لمنع انتشار العدوى

أكد مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة لمنع انتشار العدوى وعددٍ من التدابير الاحتياطية.

وأضاف المصدر أن الإجراءات الاحترازية تشمل إغلاق المسجد القديم في الحرم النبوي الشريف، بما فيه الروضة الشريفة، وغلق مقبرة البقيع.

https://sabq.org/CQYpbz

مصدر مسؤول يُندّد بسلوك إيران غير المسؤول لإدخالها مواطنين سعوديين لأراضيها دون وضع ختم على جوازاتهم

ندّد مصدر مسؤول بسلوك إيران غير المسؤول لإدخالها مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، مشيرًا إلى مهلة 48 ساعة للإفصاح عن زيارة إيران واستثناء المبادرين من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية.

https://sabq.org/F4gQPS

سعوديون من إيران لـ"سبق": نريد العودة إلى الوطن والاستفادة من العفو.. فمَن يُنقذنا؟

بعد إعلان العفو عن المواطنين المسافرين إلى إيران والذي أصدرته الجهات المختصة في السعودية، أبدى مواطنون سعوديون رغبتهم في العودة من إيران إلى السعودية؛ للاستفادة من هذا العفو؛ مشيرًا إلى أن إغلاق جميع الرحلات لدول الخليج هو سبب بقائهم هناك إلى الآن؛ مطالبين الجهات المختصة بالنظر في وضعهم وبشكلٍ عاجل.

https://sabq.org/yJpfnv

بأمر الملك .. إعفاء "التويجري" من منصبه وتكليف "الجدعان"

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرين ملكيين بإعفاء محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه، وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتكليف محمد بن عبدالله الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيرًا للمالية.

https://sabq.org/MxL5BH

المملكة تحدد عددًا من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتقال عدوى "كورونا" ومحاصرته والقضاء عليه

أقرّت المملكة عددًا من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد ومحاصرته والقضاء عليه، وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية، فقد قررت حكومة المملكة قصر الدخول إلى المملكة مؤقتًا للقادمين من الإمارات، والكويت، والبحرين، على المنافذ الجوية في مطار الملك خالد بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الملك فهد بالدمام.

https://sabq.org/PY7xLF

أمرٌ سامٍ كريم بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس صدور الأمر السامي الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله- بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين ابتداءً من فجر السبت وفق الخطة المرسومة لذلك.

https://sabq.org/x8F7WD