إطلاق حملة التوعية الخليجية لتوعية مستثمري الأسواق المالية "ملم"

تهدف لتجنب المخاطر ورفع الوعي بطرق الاحتيال والتعريف بالأنظمة

أطلقت الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حملة توعية خليجية مشتركة بأساسيات الاستثمار في الأسواق المالية، وتجنب المخاطر المتعلقة بالاستثمار، ورفع الوعي بطرق الاحتيال، والتعريف بالأنظمة والتشريعات التي تحكم العمليات الاستثمارية في السوق المالية؛ مما يعمل على زيادة معايير وكفاءة وسلامة المعاملات في أسواقها؛ وذلك في إطار سعي الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين في دول المجلس، وتماشيًّا مع توجيهات أصحاب أعضاء اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة بالأسواق المالية بدول المجلس.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بهذه الحملة التوعوية التي تأتي كثمرة تعاون بين دول المجلس؛ مشيرًا إلى أن الأسواق المالية تشكل مركزًا ماليًّا وفرصًا استثمارية من شأنها تعزيز الاقتصادات الوطنية والإقليمية، كما تسهم هذه الأسواق في عكس مدى متانة الاقتصادات الخليجية، التي انعكست على انضمام عدد من الأسواق الخليجية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.

وأكد أهمية دور التوعية المالية في توفير المعلومات الهامة للمستثمرين، ومساهمتها في اتخاذ القرار الاستثماري المناسب للمستثمرين؛ مما يعزز من وجود أسواق مالية آمنة للاستثمار.

يُذكر أن برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي "ملم"، هو برنامج توعوي مشترك بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يستهدف جميع فئات المجتمع "جمهور المستثمرين بشكل عام وصغار المستثمرين والمبتدئين بالأسواق والمهتمين بالأسواق المالية، وطلبة المدارس والجامعات، ورواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر".