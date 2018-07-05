إعلان نتائج الدفعة الأولى للطلبة المقبولين بجامعة الملك فيصل

نهاية تأكيد القبول الإلكتروني في السادسة من مساء الأحد القادم

أعلنت جامعة الملك فيصل، اليوم، نتائج قبول الدفعة الأولى لنظام البكالوريوس ونظام الدبلوم الانتظام فقط، عبر بوابة القبول الإلكتروني.

وأوضحت الجامعة أن الطلبة الذين لم يتم قبولهم في الدفعة الأولى، سيتم قبولهم في الدفعات اللاحقة بحسب توفر المقاعد الشاغرة، وبناء على نسبهم الموزونة.

وقال عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان: على المقبولين الدخول عبر حساب طلب القبول، وذلك بالضغط على أيقونة الموافقة على تأكيد القبول الإلكتروني، لاستكمال إجراءات قبولهم.

وأضاف: نهاية تأكيد القبول الإلكتروني ستكون يوم الأحد القادم في تمام الساعة السادسة مساءً، وسيتم حينها إغلاق أيقونة تأكيد القبول الالكتروني، وفي حال عدم تأكيد القبول خلال المدة المحددة فسيتم إلغاء طلب القبول نهائيًّا.

وأردف: الجامعة قامت بالمفاضلة بين المتقدمين إلكترونيًّا على حسب الأعداد التي حددها مجلس الجامعة لكل كلية من كلياتها، وكذلك حسب النسبة الموزونة للمتقدمين وبناء على الرغبات التي يتم اختيارها من قبل المتقدم تسلسليا، حيث يقوم النظام الإلكتروني بإعطائه الأفضل من الأعلى "وهي الرغبة الأولى" وحتى الأدنى "وهي الرغبة الأخيرة".

وتابع: تأكيد القبول يتم إلكترونيًّا، حيث يجب على المتقدم الذي تم قبوله حجز مقعده إلكترونيًّا عبر حسابه الذي أنشأه في بوابة تقديم القبول الإلكتروني، وفي حال عدم تأكيد القبول فسيتم استبعاده نهائيًّا من القبول في الجامعة.

وقال "الفريدان": ألا يكون لدى الطالب أو الطلبة الذين يتم قبولهم في رغبة غير مرغوبة لهم، فإنه يجب عليهم تأكيد القبول إلكترونيًّا في حال أرادوا أن يتم قبولهم، أو أن يستمروا في المنافسة على ترقية القبول في الدفعة اللاحقة في حال توفر مقاعد شاغرة، لأنه في حال عدم التأكيد فإنه سيتم الاستبعاد نهائيًّا من القبول في الجامعة.

وأضاف: يجب ألا يكون لدى الطالب أو الطالبة المقبولين في الجامعة قبول في جامعتين في وقت واحد، أي أنه يجب عليه إلغاء تأكيد القبول في الجامعة الأخرى ومن ثم تأكيد القبول في جامعة الملك فيصل، وفي حال عدم إلغاء تأكيد القبول في الجامعة الأخرى، فسيتم إلغاء قبوله نهائيًّا من الجامعة.

وأردف: عدم تأكيد قبول الطالب أو الطالبة يعني أن طلب قبولهما في الجامعة ملغي نهائيًّا للسنة الحالية، علماً بأن ترقية الرغبات تتم إلكترونيا للمتقدم في مرحلة القبول الإلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة الجامعة في حال توفر مقاعد شاغرة.

وتابع: مرحلة القبول الإلكتروني تعني أن الطالب سوف يتابع عملية ترقية القبول خلال مراحل إعلان دفعات القبول.

وقال "الفريدان": الطلبة الذين قبلوا في كليات الطب والصيدلة الإكلينيكية وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية هم مرشحون للقبول ولا يعد قبولهم نهائيًّا حتى يجتازوا المقابلة الشخصية والكشف الطبي، وفي حال عدم اجتيازهما أو اجتياز أحدهما، أو عدم الحضور، أو انتهاء الوقت المحدد لإكمال الإجراءات المطلوبة المذكورة أعلاه، فإن الجامعة ستقوم باختيار كلية أخرى غير صحيّة من دون الرجوع الى صاحب طلب القبول.

وأضاف: تعليمات إجراء المقابلة الشخصية والكشف الطبي للمرشحين بالقبول لكليات الطب والصيدلة الإكلينيكية وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية للطلاب والطالبات تنص بأن على جميع الطلبة المرشحين بالقبول في كلية الطب والصيدلة الإكلينيكية وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية الذهاب أولا لمقر المقابلة الشخصية.

وأردف: عليهم إحضار أصل بطاقة الأحوال المدنية للطلاب/ الطالبات أو جواز السفر للطالبات اللاتي لا يملكن بطاقة الأحوال المدنية على أن يكون جواز السفر خاص بالطالبة فقط.

وتابع: إجراء المقابلة الشخصية للطلاب سيكون بمبنى عمادة القبول والتسجيل مبنى رقم (1) في المدينة الجامعية، أما الطالبات فسيتم إجراء المقابلة الشخصية لهن في مبنى رقم (46) في القاعة رقم (1033) بالقرب من بوابة مدخل الطالبات رقم (4)، وقد تم تحديد موعد المقابلات أيام الإثنين والاربعاء 25 و 27 من شهر شوال الحالي، والاثنين 3 ذي القعدة القادم، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا.

وقال "الفريدان": ستقوم لجنة المقابلة الشخصية بتسليم الطالب أو الطالبة الكشف الطبي، ثم يقومان بالذهاب مباشرة إلى مجمع العيادات الطبية داخل الجامعة لإجراء الكشف الطبي.

وأضاف: الجامعة لا تسمح بإجراء الكشف الطبي خارجها سواء في المستشفيات الحكومية أم الخاصة، علمًا بأن دوام مجمع العيادات الطبية يبدأ من الساعة الثامنة صباحًا، وذلك طوال الأسبوع من يوم الأحد وحتى يوم الخميس.