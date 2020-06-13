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‏المحامي "بن قويد": سننشر جزءاً من المكالمة

بعد 9 سنوات من الاعتقال في السجون الأمريكية.. "الدوسري" يهاتف والدته

استمعت والدة المعتقل في السجون الأمريكية خالد الدوسري؛ لصوت ابنها بعد انقطاع دام تسع سنوات.

وقال المحامي سعود بن متعب بن قويد على حسابه في "تويتر": "تمّ بحمد الله التواصل هاتفياً بين السجين خالد الدوسري؛ ووالدته -قبل قليل- بعد انقطاع دام أكثر من تسع سنوات، وسننشر جزءاً من المكالمة غداً بحول الله".