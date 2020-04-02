بالميناء الجاف بالرياض.. تفاصيل إحباط تهريب 2.5 مليون حبة كبتاجون

كانت مُخبأة داخل إرسالية ألواح من الأسقف المستعارة بإحدى الحاويات

تمكّنت الجمارك السعودية بالميناء الجاف في مدينة الرياض من إحباط عملية تهريب أكثر من 2.5 مليون حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية وردت من خلال الميناء عبارة عن ألواح من الأسقف المستعارة.

وقال وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد بن علي النعيم: وردت لجمرك الميناء الجاف بالرياض إرسالية عبارة عن "ألواح أسقف مستعارة" محمولة على إحدى الحاويات، وعند القيام بإجراءات التفتيش على الشُحنة من خلال الوسائل الآلية والحيّة عُثر على تلك الكمية مُخبأة في تجاويف داخل الألواح أُعدّت بطريقة فنية لغرض التهريب.

وأضاف: بعد ضبط الممنوعات تم التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية وعددهم أربعة أشخاص، حيث ضُبطوا جميعاً داخل المملكة.

وشدد "النعيم" على حرص الجمارك السعودية وسعيها المتواصل في التصدي لمحاولات تهريب المخدرات بكل أشكالها وأنواعها عبر المنافذ الجمركية، ومؤكداً في الوقت نفسه أن الجمارك السعودية عبر جميع منافذها البرية والبحرية والجوية تواصل عملها الدؤوب؛ لتحقيق أهم ركائز استراتيجيتها المتمثل ذلك في تعزيز إنفاذ الأنظمة والقوانين لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأشار إلى الدعم اللامحدود الذي تجده الهيئة العامة للجمارك من القيادة الرشيدة وذلك بدعم جميع المنافذ الجمركية بالوسائل الحديثة التي تساعد في الكشف عن مثل هذه المضبوطات.