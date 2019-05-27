الرقابة على المنشطات توقف لاعبين لمدة تراوحت بين 18 شهرًا و4 سنوات

أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قرارين تأديبين تضمنا الإيقاف عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة تراوحت بين سنة ونصف السنة وأربع سنين طالت لاعب جودو وآخر في كرة الماء.

فقد أوقفت اللجنة سعيد سروجي لاعب الجودو بنادي الوحدة عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًا وخارجيًا لمدة ١٨ شهرًا ابتداءً من تاريخ الإيقاف المؤقت في 5/ 7 / 2019م .

كما أوقفت نايف المنتشري لاعب كرة الماء بنادي الاتحاد لمدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ الإيقاف المؤقت في (9 / 5 /2019م ) .


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27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440 01:48 AM

الرقابة على المنشطات توقف لاعبين لمدة تراوحت بين 18 شهرًا و4 سنوات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قرارين تأديبين تضمنا الإيقاف عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة تراوحت بين سنة ونصف السنة وأربع سنين طالت لاعب جودو وآخر في كرة الماء.

فقد أوقفت اللجنة سعيد سروجي لاعب الجودو بنادي الوحدة عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًا وخارجيًا لمدة ١٨ شهرًا ابتداءً من تاريخ الإيقاف المؤقت في 5/ 7 / 2019م .

كما أوقفت نايف المنتشري لاعب كرة الماء بنادي الاتحاد لمدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ الإيقاف المؤقت في (9 / 5 /2019م ) .


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