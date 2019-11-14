وزير خارجية البحرين يتسلم أوراق اعتماد السفير السعودي "سلطان بن أحمد"

أشاد بالدور الإستراتيجي المهم للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي

استقبل وزير خارجية مملكة البحرين، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، بمكتبه اليوم، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تسلم نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة العربية السعودية المعين لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، رحب وزير الخارجية بالأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، معربًا عن اعتزاز مملكة البحرين بالروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بينها وبين المملكة العربية السعودية، وما تتسم به من وشائج القربى والمصير الواحد، مشيدًا بالدور الإستراتيجي المهم للمملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي وجهودها الدؤوبة في خدمة القضايا والمصالح العربية والإسلامية.

وأكد استمرار التنسيق بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والعمل المشترك لأجل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، متمنيًا للأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود التوفيق في مهام عمله.

من جانب آخر، أعرب الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود عن اعتزازه بلقاء وزير الخارجية، منوهًا بمتانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين في شتى المجالات، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.

من جهة أخرى، استهل السفير الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود مهام عمله بالقيام بجولة تفقدية على المكاتب والأقسام بالسفارة، وشملت زيارته كل الأقسام منها القسم الإعلامي والقسم القنصلي وقسم شؤون السعوديين حيث اطلع على سير العمل في هذه الأقسام، كما قام السفير بزيارة تفقدية إلى الملحقية العسكرية والملحقية الثقافية، حيث كان في استقباله كل من العميد الركن فهد الثنيان وحمود الحربي، ومنسوبو الملحقيات والمكاتب التابعة لها، وحثهم على بذل أقصى الجهود لخدمة الوطن والمواطنين ودعم العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في كل المجالات المختلفة.