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قال إن كاميرات النقل والـVAR لا تليقان بالدوري السعودي

"آل معمر": "النصر" جاهز لهزيمة الخصم وأخطاء الحكم

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وجَّه رئيس نادي النصر مسلي آل معمر سهام انتقاداته لكاميرات النقل التلفزيوني وتقنية الـVAR، معتبرًا أنها لا تليق بالدوري السعودي، وذلك قبل مواجهة فريقه المنتظرة أمام الفتح يوم غد السبت لحساب منافسات الجولة الـ15 (الأخيرة) من الدور الأول لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وأكد "آل معمر" في تغريدة، نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن فريقه مستعد لهزيمة الخصم وأخطاء الحكم، قائلاً: "أخطاء الحكام واردة، ولن تنتهي، لكن لماذا لا يستفيد منها الجميع، ويتضرر منها الجميع أيضًا؟".



وتابع: "كاميرات النقل والـVAR عليهما ألف علامة استفهام، ولا تليقان بالدوري السعودي. ليس أمامنا إلا أن نكون مستعدين لهزيمة الخصم وأخطاء الحكم".



ويوجَد النصر حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 23 نقطة.