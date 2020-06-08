بالفيديو: "الصحة" تحذر من 8 عادات يومية قد تتسبب في الإصابة بفيروس "كورونا"

أكدت أهمية المحافظة على التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الوقائية

شددت وزارة الصحة على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد، محذرة من 8 عادات يومية، قد تتسبب في الإصابة بهذا الفيروس.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو توعويًا عبر المنصة الرئيسيّة للتوعية الصحية بـوزارة الصحة على "تويتر" "عش بصحة"، عن العادات الصحية البديلة، وذلك تحت وسم ‫#نعود_بحذر وبسلوكيات جديدة للحفاظ على صحة الجميع.

وحذرت الوزارة من بعض السلوكيات، مثل عدم غسل الكمامة قبل استخدامها، أو اللجوء إلى التعامل النقدي وعدم الاعتماد على أساليب الدفع الإلكتروني، وكذلك المصافحة في أماكن العمل، أو لمس الخضروات بشكل عشوائي في الأسواق، كما حذرت من خطورة التزاحم، ودعت لترك مسافة لمترين بين كل متسوق وآخر.

وأكدت الوزارة أهمية لبس الكمامة، محذرة من أَن عدم لبسها قد يؤدي إلى الإصابة بفيروس كورونا، لافتة إلى أن تقبيل يد الوالدين أو كبار السن يشكل خطرًا حقيقيًا على صحتهم، بينما يفضّل أن تكون تحيتهم بالسلام من بعيد.

ولفتت إلى أَن الصلاة دون تباعد أحد أسباب العدوى، ويفضل أن يصلي كلُّ شخص على سجادته الخاصة وعلى مسافة مترين من الآخر.

وكتب حساب "عش بصحة" تغريدة من حسابه عن قصة حالة، قال فيها إن "عدم ترك المسافة الآمنة في تجمع أسري، أدى إلى إصابة الجدة ودخولها العناية المركزة، نتمنى لها الشفاء العاجل، ومنكم الاحتياط والحذر ".