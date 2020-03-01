مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث على طريق "الشعيبة" بمكة

4 فريق إسعافية وصلت للمكان للتعامل مع الحالات

لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب أربعة آخرون، نتيجة حادث انقلاب مركبة على طريق الساحل بمنطقة الشعيبة جنوبي مكة المكرمة.

وفي التفاصيل؛ تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم، بلاغاً من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة في طريق الساحل قبل كوبري الشعيبة جنوبي مكة المكرمة، وبه عدد من المصابين، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فرق إسعافية.

وعند وصول أول فرقة للموقع، تبين وجود حالتي وفاة و4 مصابين، تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم، وقد تم نقلهم إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة.