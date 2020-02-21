"الجوازات" تعلِّق سفر المقيمين لإيران للوقاية من فيروس كورونا الجديد

فيما تؤكد استمرار قرار منع المواطنين من السفر إليها

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات بأنه في إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة في المملكة العربية السعودية للوقاية من فيروس كورونا الجديد، فإن المديرية العامة للجوازات تؤكد استمرار قرار منع المواطنين من السفر إلى إيران، وأنه بناء على مقتضيات المحافظة على الصحة العامة فقد تقرر أيضًا تعليق سفر المقيمين إلى إيران، ومنع دخول المسافرين من غير السعوديين ممن سبق له الوجود في إيران إلا بعد انقضاء فترة تتجاوز الحد الأعلى من مدة حضانة الفيروس (أي بعد 14 يومًا من خروجه من إيران).

وشدَّد المتحدث الرسمي على أنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف تعليمات حظر السفر إلى إيران من المواطنين، وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة (14) يومًا، وفي حال ثبوت مخالفة هذا القرار من أحد الإخوة المقيمين فلن يتم السماح له بالعودة للمملكة.

ودعا القادمين كافة إلى السعودية إلى الإفصاح أمام موظف الجوازات عن الوجود في إيران خلال الأسبوعين السابقين من الوصول إلى السعودية.