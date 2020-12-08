"الصحة": تسجيل 193 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 246 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020، تسجيل 193 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 359115 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 246 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 349414 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5989 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3712 والحالات الحرجة 573 حالة.