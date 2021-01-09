أمطار متوسطة إلى غزيرة تتواصل على الطائف وتُسيل الأودية

لا تزال السماء ملبدة بالغيوم.. والجهات المعنية تُحذِّر

تصوير: ماجد عسيري

تشهد الطائف لليوم الثالث على التوالي، هطول أمطار تراوحت شدتها بين متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المحافظة؛ وتهطل في هذه الأثناء أمطار على وسط المحافظة والأحياء في شمال وجنوب الطائف.

وشهدت الأمطارَ أحياءُ محافظة الطائف والمراكز التابعة لها، وتركزت غزارتها شمال المحافظة؛ فيما سالت على إثرها الكثير من الأودية المعروفة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهطول الأمطار مستمرًا.

وكانت الجهات المعنية قد نبهت إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.