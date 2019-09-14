ثانوية مركز بني يزيد في الليث.. سوء النظافة والمكيفات ودورات المياه ومبنى متعثر

الطالبات يشتكين ويطالبن بالإصلاح والاهتمام

اشتكت طالبات ثانوية بالليث، من سوء نظافة المدرسة وتعطل أجهزة التكييف، واصفات الوضع بأنه لا يطاق في ظل الأجواء الحارة.

وتلقت "سبق" عدداً من الشكاوى حول معاناة طالبات ثانوية مركز بني يزيد، شرقي محافظة الليث، التي تفيد بسوء التكييف في المدرسة، وهو ما أثر سلباً على المستوى التعليمي، إلى جانب افتقار أجزاء من المدرسة إلى سوء النظافة.

وأعربت الطالبات عن استيائهن الشديد من سوء التكييف، وما تعانيه المدرسة من سوء النظافة، خاصة في الساحات الخارجية ودورات المياه.



وأكدن أن عمر المبنى المستأجر يعود إلى أكثر من عشرين عاماً، فيما لا يزال المبنى الحكومي متعثر، ولم سر النور بعد.

وطالبن المسؤولين في إدارة تعليم الليث، بسرعة إعادة تصليح الخلل، والوقوف على المدرسة؛ للتأكد من وضعها وما تعانيه من سوء نظافة أيضاً، إلى جانب حلّ مشكلة تعثر المبنى الحكومي.