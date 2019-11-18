"تعليم شرورة" ناقلًا تعازي الوزير لذوي الطالب المتوفى طعنًا: سنكشف التفاصيل

لجنة تقصٍّ تُنَسّق مع الجهات المعنية.. و"عقالا": نسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان

نقل مدير إدارة التعليم بمحافظة شرورة بنجران، فهد بن صالح عقالا، تعازي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، لذوي الطالب المتوفى خالد بن حمد النهدي، الذي لَقِيَ حتفه؛ إثر طعنة تلقاها من أحد زملائه بفناء المدرسة، أمس الأحد.

وأكد "عقالا" لأسرة الفقيد، مشاركة جميع منسوبي التعليم مصابهم في ابنهم؛ سائلًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، ويسكنه فسيح جنانه.

وكانت "تعليم شرورة"، فور حدوث الواقعة المؤسفة، قد شكّلت لجنة تقصٍّ لمعرفة ملابساتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد مدير تعليم شرورة، فهد عقالا لـ"سبق"، أن التحقيقات بدأت صباح اليوم في المدرسة، ويجري استكمال باقي الإجراءات، وسيتم كشف كل التفاصيل في بيان سيتم إصداره لاحقًا.