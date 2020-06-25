مختصون يشددون على أهمية اشتراطات السلامة بصوالين الحلاقة والمنتجعات الصحية

خلال اللقاء الافتراضي الذي نظمته الغرفة التجارية بمكة المكرمة

أكدت مستشارة البيئة والصحة العامة والمؤسس والرئيس التنفيذي لـP&C الأول في مجال التعقيم والتثقيف الصحي، فرح الغريب؛ أهمية تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة التي تضعها الجهات المختصة للصوالين والأندية الرياضية والمنتجعات المتخصصة في الخدمات الصحية.



جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي نظمته اللجنة التجارية بالتعاون مع لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، وقدمته الإعلامية رزان سندي عبر برنامج زوم، مساء أمس، بعنوان "السلامة والصحة المهنية للعودة بحذر في صوالين التجميل والحلاقة والأندية الرياضية والمنتجعات الصحية".



وقالت الغريب إن التثقيف الصحي ورفع وعي العاملين في الأندية الرياضية وصوالين التجميل النسائية وصوالين الحلاقة الرجالية ومنتجعات الخدمات الصحية؛ ضرورة تفرضها المرحلة، حتى ترتفع كفاءتهم في تطبيق المعايير الصحية العالمية بشكل أكثر كفاءة، ويتم ذلك عبر تسجيل المستهدفين في دورات تدريبية تقدمها جهات متخصصة ومعتمدة، معتبرةً أن تدريب العاملين هو أحد أهم الاستثمارات التي لا بد أن يقوم بها صاحب المنشأة.



واعتبرت الغريب أن "كوفيد-19" الجائحة التي سلطت الضوء على أهمية الوقاية الصحية من الأمراض ورفعت وعي الزبائن وأصحاب المنشآت الصحية والتجميلية؛ حيث إن الأمراض المعدية والفطريات وغيرها لا تعد أمراً حديثاً لكنها لم تكن تحظى بالاهتمام الكافي.



وعادت الغريب لحث أصحاب الأعمال على المتابعة الدورية والمنتظمة لكل ما يصدر من أنظمة وقرارات واشتراطات من الجهات الرسمية وتطبيقها إداريًّا وإجرائيًّا، مقدمة نصحها للمنشآت على العودة التدريجية على صعيد عدد الموظفين وعدد الخدمات المقدمة، والابتعاد عن الخدمات التي قد تسهل انتقال العدوى، مثل خدمات المكياج وتنظيف البشرة والمساج، وتقليل صفوف الرياضة التي تعتمد على مشاركة الأدوات بين المتدربين.



وفي مداخلة المتحدث الرسمي بأمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي، شجع المواطنين على رصد مدى التزام محلات الحلاقة والصوالين التجميلية والأندية الصحية والتبليغ عن المخالفات، واصفاً المواطن بأنهم "عين الأمانة"؛ حيث بلغ عدد صوالين الحلاقة التي تم إغلاقها منذ يوم رفع الحظر 38 صالونًا؛ منها 13 صالونًا غير ملتزم بالإجراءات.



ودعا المهندس سمرقندي كل من لديه استفسارات عن الاشتراطات والإجراءات الصحية إلى التواصل مع أمانة العاصمة المقدسة، مطالبًا صوالين الحلاقة الرجالية باعتماد آلية الحجز المسبق، والانتظار خارج الصالون، حتى يحين موعد الخدمة أسوة بالصوالين النسائية، مشددًا على استخدام أدوات جديدة لكل زبون، مع اتباع جميع الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة.



بدوره يرى مسؤول التواصل والعلاقات العامة والتوعية الصحية بصحة مكة هاني أبو السعود، أن الإجراءات الاحترازية بسيطة وقابلة للتطبيق، مثل ارتداء الكمامة وغطاء الوجه والألبسة القماشية والبلاستيكية، وتطهير الأسطح باستمرار وتعقيم الأيدي لها أثر فعال بإذن الله في الحماية من العدوى.



من جهة أخرى نوّهت رئيسة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أحلام خوندنة، إلى أن الفترة الحالية الحرجة هي التي ستحدّد معالم المرحلة المقبلة؛ لذا لا بد أن نكون في منتهى الحرص والوعي لتطبيق هذه الاحترازات، مضيفة أن قطاع الصوالين والأندية الرياضية ومنتجعات الخدمات الصحية تضرر بشكل كبير نظرًا للإغلاق القسري الذي مررنا به، وما نتج عنه من أزمات مالية، وأن الالتزام اليوم هو ما سيمهد للازدهار القادم بإذن الله".