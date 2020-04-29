عبر سناب الوزارة.. متحدث الأمن العام: هذه شروط استخراج تصريح التنقل بين المناطق

دعا الشويرخ المتقدمين بعدم تكرار إرسال الطلب أكثر من مرة واحدة للشخص نفسه

كشف المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ أن هناك شروطاً لإصدار تصريح التنقل بين المناطق.

وقال عبر لقاء لسناب وزارة الداخلية أنه يجب أن يكون الطلب وفق الشروط المعتبرة والتي تتعلق بوجود ظرف طارئ استثنائي أو إنساني يتطلب انتقاله بين المناطق.

وأضاف: يجب إرفاق جميع الإثباتات والوثائق سواء كانت تقارير طبية أو إثبات مقر سكن تثبت ما ذكره في طلبه لإصدار التصريح للانتقال به بين المناطق.

ودعا "الشويرخ " المتقدمين لطلب التصاريح بعدم تكرار إرسال الطلب أكثر من مرة واحدة للشخص نفسه، إذ واجهنا بعض الأشخاص يرسل طلباً متكرراً لقرابة 30 مرة، وهذا يسبب ضغطاً بالنظام ويتسبب في تأخير الاستجابة لطلبات أخرى مستحقه وتحت الدراسة.‏