الاتحاد الدولي لكرة اليد يمنح ستة مدربين وطنيين رخصة التدريب "B"

منح الاتحاد الدولي لكرة اليد كلاً من المدربين الوطنيين: (فاضل آل سعيد، موسى هزاع، هاشم الشرفا، فاخر غاشي، فرج آل إسماعيل عبد رب الرسول الجزيري) رخصة التدريب (المستوى B)، التي تُعد ثاني أعلى شهادة على المستوى الدولي لمدربي كرة اليد.

ومُنح المدربون الرخصة بعد اجتيازهم لدورة دراسات رخصة التدريب (B) للمدربين الآسيويين ذوي الخبرات، التي أُقيمت عن بُعد خلال الفترة من 2- 15 ديسمبر 2020م، بتنظيم من الاتحاد الآسيوي لكرة اليد بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة، وتضمنت مناقشات وخططاً نظرية وواجبات.