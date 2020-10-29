عائلة الشيخ عايض القرني تنفي الشائعات.. وتؤكد استقرار حالته الصحية

‫ أكدت عائلة الشيخ عايض القرني، أن حالته مستقرة ولله الحمد، مبينة أنه يحظى بالرعاية الصحية في غرفة العناية المركزة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بمدينة الرياض.

ونفى أحد أبناء الشيخ الشائعات المتداولة عن والده، مؤكداً أن حالته مستقرة ولله الحمد، ويحظى بالرعاية الصحية والاهتمام.

وكان الشيخ قد أصيب بفيروس كورونا المستجد منذ أيام، وقد تم نقله للمستشفى قبل يومين.