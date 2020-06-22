النصر: بدء تنفيذ المسحة الطبية لفايروس كورونا.. وعوض خميس يمدد عقده

استعداداً للعودة إلى التدريبات

أجرى لاعبو النصر وأعضاء الجهازين الإداري والفني إضافة لمنسوبي النادي المسحة الطبية لفحص فايروس كورونا استعداداً للعودة إلى التدريبات بالتعاون مع التجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض

وعقدت إدارة كرة القدم بنادي النصر اليوم الاثنين اجتماعاً باللاعبين أوضحوا خلاله البروتوكولات الطبية والإرشادات المتبعة لعودة الأنشطة الرياضية.

وبدأت بعدها إجراءات الفحص الطبي لفايروس كورونا وأخذ المسحة من اللاعبين عند الساعة (5:30) مساءً، حيث قسموا إلى ثلاث مجموعات حيث تم عمل الفحص لعدد 94 شخصاً وانتهت عند الساعة السابعة مساءً.

وأشار النادي أن عودة التمارين للفريق الكروي الأول ستكون بعد ظهور نتائج الفحوصات الطبية.

وفي سياق متصل ذكرت تقارير صحيفة أن إدارة نادي النصر توصلت لاتفاق مع لاعب الفريق الكروي الأول عوض خميس على تمديد عقده إلى الـ5 من أكتوبر المقبل بعد قرار لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم تمديد عقود اللاعبين بشرط موافقتهم على المدة الزمنية بالأجر السابق نفسه.

وكشف اللاعب امتلاكه عروضاً من النصر والفيصلي والرائد والشباب والوحدة ولكن الأولوية ستكون لقبول عرض النصر، وينتهي عقد عوض خميس بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق آخر خلال الفترة الحالية، دون العودة إلى إدارة العالمي، ولكن هناك محاولات من أجل تجديد عقده.