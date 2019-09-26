اقتصاد هش على مِحك الخطر.. النقد الدولي يحذّر تركيا ويمنحها روشتة!

إصلاحات بالجملة تحتاجها "أنقرة" في ضبط الميزانيات لدعم الاستقرار المالي

أعلن صندوق النقد الدولي، الاثنين الماضي، أن تركيا لا تزال عُرضة لمخاطر خارجية ومحلية، وأنه سيكون من الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام إذا لم تنفّذ الحكومة المزيدَ من الإصلاحات؛ منها ضبط الميزانيات العمومية للبنوك، والشركات التي تدعم الاستقرار المالي، وتعزز نموًّا أكثر مرونة في الأجل المتوسط.

وأضاف صندوق النقد، في بيان بعد زيارة فريق من خبراء الصندوق إلى تركيا: "الهدوء الحالي (في أسواق المال التركية) يبدو هشًّا، لا تزال الاحتياطيات منخفضة؛ في حين لا يزال الديْن الأجنبي للقطاع الخاص واحتياجات التمويل الخارجي مرتفعين".

وقال الصندوق: إن التحدي الرئيسي فيما يتعلق بالسياسات؛ يتمثل في تحويل التركيز من النمو قصير الأجل إلى نمو أقوى وأكثر مرونة في الأجل المتوسط.

وبحسب "رويترز"؛ قفز التضخم وأسعار الفائدة بعدما فقدت الليرة 30% من قيمتها العام الماضي، كما هبط الطلب المحلي بشدة؛ مما دفع الاقتصاد نحو الركود.

وانكمش الاقتصاد التركي 1.5% في الربع الثاني من العام الحالي، وهو ثالث انكماش فصلي على التوالي على أساس سنوي.

وقال صندوق النقد الدولي: إن المزيد من الخطوات لضبط الميزانيات العمومية للبنوك والشركات؛ من شأنها أن تدعم الاستقرار المالي، وأن تعزز نموًّا أكثر مرونة في الأجل المتوسط.

وطلبت الهيئة التركية المنظمة للقطاع المصرفي من البنوك، شطب قروض بقيمة 46 مليار ليرة بحلول نهاية العام الحالي، وتخصيص احتياطيات لتغطية الخسائر؛ في خطوة تستهدف في معظمها قطاعيْ الطاقة والتشييد اللذيْن تَعَرضّا للضرر الأكبر.

ورأى الصندوق أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال تنفيذ خطة من خمسة محاور هي:

1- سياسة نقدية مشددة لتعزيز مصداقية البنك المركزي، ودعم الليرة، وخفض للتضخم بشكل دائم وزيادة الاحتياطيات.

2- خطوات لتعزيز المالية العامة في الأجل المتوسط.

3- تقييم شامل للأصول المصرفية واختبارات جديدة لقدرات البنوك على تحمل الصدمات ينفذها طرف ثالث مع إجراءات للمتابعة، عند الحاجة، لتعزيز الثقة في البنوك.

4- اتخاذ خطوات إضافية للبناء على الإصلاحات القائمة؛ لتعزيز إطار إفلاس وإعادة هيكلة الشركات.

5- إصلاحات هيكلية مركزة لدعم نمو الإنتاجية وزيادة المرونة الاقتصادية.