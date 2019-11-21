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تنبيه لأخذ مزيد من الحيطة لما تشهده بعض المواقع وتحديدًا طريقا ينبع والمدينة

غبار كثيف ورؤية محدودة.. "أمن الطرق" يحذّر السائقين بمكة: هدئوا السرعة

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة لأخذ الحيطة والحذر من الغبار الكثيف الذي تشهده بعض المواقع.

ونبّه "أمن الطرق"، سائقي المركبات، للمزيد من الحيطة وتهدئة السرعة بسبب الغبار؛ وتحديدًا طريق ينبع وطريق المدينة؛ حيث إنه يحدّ من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع.