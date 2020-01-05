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أشار "رضائي" إلى أن "الانتقام سيكون قاسيًا"

قائد سابق لـ"الثوري": رد إيران على مقتل "سليماني" سيشمل إسرائيل

ذكر القائد السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي اليوم (الأحد) أن رد إيران على مقتل القائد العسكري قاسم سليماني سيشمل مدينة حيفا ومراكز عسكرية إسرائيلية.

ونسبت "رويترز" إلى "رضائي" قوله في كلمة، بثها التلفزيون أمام تجمع للمشيعين في طهران: "إن انتقام إيران من أمريكا على اغتيال سليماني سيكون قاسيًا، وستكون حيفا ومراكز عسكرية إسرائيلية ضمن الرد".