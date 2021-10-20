نيوكاسل السعودي يحث جماهيره على عدم الإساءة لـ"الزي العربي"

عدد منهم احتفلوا بارتدائه في لقاء الأحد الماضي خلال مباراة توتنهام

حث نيوكاسل السعودي جماهيره اليوم الأربعاء على الامتناع عن ارتداء الملابس العربية التقليدية أو أغطية الرأس (الشمغ).

واحتفل عدد من مشجعي النادي بارتداء الزي العربي وأغطية الرأس في لقاء الأحد الماضي بين نيوكاسل وتوتنهام، وهي المباراة الأولى منذ استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي الإنجليزي.

وأصدر النادي بياناً قال فيه "إن ملاك النادي الجدد لم يظهروا الاستهانة أو رفضوا طريقة احتفال الجماهير بهذه الطريقة ويرون في ذلك حسن النية، إلا أنه رغم ذلك قد يكون ارتداء الزي بهذا الأسلوب غير لائق ثقافياً وقد يكون فيه إساءة لثقافة الآخرين".

2

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443 10:21 PM

عدد منهم احتفلوا بارتدائه في لقاء الأحد الماضي خلال مباراة توتنهام

نيوكاسل السعودي يحث جماهيره على عدم الإساءة لـ"الزي العربي"

خالد علي

الرياض

0 495

حث نيوكاسل السعودي جماهيره اليوم الأربعاء على الامتناع عن ارتداء الملابس العربية التقليدية أو أغطية الرأس (الشمغ).

واحتفل عدد من مشجعي النادي بارتداء الزي العربي وأغطية الرأس في لقاء الأحد الماضي بين نيوكاسل وتوتنهام، وهي المباراة الأولى منذ استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي الإنجليزي.

وأصدر النادي بياناً قال فيه "إن ملاك النادي الجدد لم يظهروا الاستهانة أو رفضوا طريقة احتفال الجماهير بهذه الطريقة ويرون في ذلك حسن النية، إلا أنه رغم ذلك قد يكون ارتداء الزي بهذا الأسلوب غير لائق ثقافياً وقد يكون فيه إساءة لثقافة الآخرين".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021