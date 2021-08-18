مؤتمر صحفي لوزيري الإعلام والتعليم للحديث عن المستجدات وعودة الدراسة

يعقد في تمام الساعة الرابعة من عصر غدٍ الخميس؛ المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بمشاركة معالي وزيري الإعلام المكلف والتعليم.

ويتحدث وزير الإعلام عن أبرز المستجدات والقضايا الراهنة، فيما يتحدث وزير التعليم عن استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد وآلية العودة الحضورية لمقاعد الدراسة.

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18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 07:59 PM

مؤتمر صحفي لوزيري الإعلام والتعليم للحديث عن المستجدات وعودة الدراسة

عبدالله البرقاوي

الرياض

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يعقد في تمام الساعة الرابعة من عصر غدٍ الخميس؛ المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بمشاركة معالي وزيري الإعلام المكلف والتعليم.

ويتحدث وزير الإعلام عن أبرز المستجدات والقضايا الراهنة، فيما يتحدث وزير التعليم عن استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد وآلية العودة الحضورية لمقاعد الدراسة.

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