"الصحة": تسجيل 364 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 274 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 11 فبراير 2021، تسجيل 364 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 371720 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 274 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 362642 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6420 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2658 والحالات الحرجة 437 حالة.