"الصحة": تسجيل 364 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 274 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 11 فبراير 2021، تسجيل 364 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 371720 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 274 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 362642 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6420 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2658 والحالات الحرجة 437 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 11 فبراير 2021، تسجيل 364 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 371720 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 274 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 362642 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6420 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2658 والحالات الحرجة 437 حالة.