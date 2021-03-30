"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية ونشاط في الرياح ‏السطحية ‏على ‏‏حائل ‏

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل -بمشيئة الله تعالى- تَضَمّن أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً. حائل الأرصاد حالة الطقس
تؤدي إلى تدني مدى الرؤية تشمل بعض المحافظات والمراكز والقرى
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل -بمشيئة الله تعالى- تَضَمّن أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.