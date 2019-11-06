"الحبشي" يفتتح فرعي إسعاف "المحمدية" و"الأجواد" في جدة

للارتقاء بالخدمة الإسعافية المقدمة للمواطنين

افتتح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور خالد بن سالم الحبشي، اليوم، مركز إسعاف المحمدية، ومركز إسعاف الأجواد بمحافظة جدة، وذلك ضمن مراكز إسعاف التحول الوطني، بحضور عددٍ من مديري الإدارات بالمنطقة.

وتفقد "الحبشي" والفريق المرافق، التجهيزات المعدة للمراكز من سيارات إسعاف، وقوى عاملة، تضمن عمل المركز بالشكل المطلوب.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة، عبدالله بن أحمد أبو زيد، أن افتتاح المراكز يأتي ضمن ما تلقاه الهيئة من دعم القيادة الكريمة، لتطوير وتوسيع المراكز الإسعافية لكل ما من شأنه تحقيق مزيدٍ من الارتقاء بالخدمة الإسعافية المقدمة، إلى جانب تطوير المرافق الإسعافية بأحدث التجهيزات الطبية والفنية بأعلى معايير التقنية الصحية، ضمن ما يشهده القطاع الصحي في المملكة من تطوير في كل المجالات.