الفرص مهيأة للأمطار.. "قراءة في طقس 3 أيام بالمملكة" وأجواء دول الخليج

انخفاض الحرارة ليلاً بمختلف المناطق باستثناء "الساحلية" يكون قارس البرودة

تشير التوقعات الجوية إلى أن حالة طقس المملكة، خلال الأيام القادمة، ستكون باردة نسبياً إلى باردة في المناطق الشمالية، لطيفة إلى دافئة في بقية المناطق، مع ظهور كميات من السحُب على ارتفاعات مختلفة، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار على أجزاء عشوائية.

وتندفع رياح شمالية شرقية باردة تُسبّب حدوث انخفاض آخر على درجات الحرارة يوم السبت، ويسود طقس بارد نسبياً إلى بارد في مناطق عديدة من المملكة، لاسيما المناطق الشمالية والوسطى، بحسب موقع "طقس العرب".

كما يطرأ انخفاض على درجات الحرارة في ساعات الليل، ويكون الطقس ليلاً بارداً في مختلف المناطق باستثناء المناطق الساحلية، شديد إلى قارس البرودة في المناطق الشمالية مع تدني درجات الحرارة للصفر المئوي أو ما دون ذلك في المناطق الشمالية، ويتشكّل الصقيع في تلك المناطق؛ وذلك تزامناً مع هبوب رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً فوق بعض المناطق، وتكون مصحوبة بهبات قوية على مرتفعات جنوب غرب المملكة، مع تحول اتجاه الرياح للشرقية مُعتدلة مع هبات نشطة السرعة السبت، كما يتشكّل الضباب ليلاً في مناطق عشوائية ومتفرقة من المملكة.

وتشير آخر مُخرجات النماذج العددية المُعالجة لدى قسم العمليات الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي إلى امتداد المرتفع السيبيري إلى أجزاء من الخليج العربي مع نهاية الأسبوع.

وفي التفاصيل؛ يُتوقع بمشيئة الله أن يكون الطقس في الكويت مائلاً للبرودة مع ظهور السحُب المتوسطة والعالية يومي الخميس والجمعة، وتنخفض درجات الحرارة السبت ليكون الطقس بارداً نسبياً نهاراً، وتنخفض درجات الحرارة في ساعات الليل ويكون الطقس بارداً بشكل ملحوظ، مع مراقبة اندفاع رياح قطبية شديدة البرودة ليل السبت/ الأحد تهوي بدرجات الحرارة لمستويات مُتدنية للغاية.

وتهُب رياح شمالية غربية تتحول إلى شرقية رطبة لبعض الوقت تكون خفيفة إلى مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً فوق بعض المناطق، وتعمل على إثارة الأتربة والغبار لاسيما مع يوم السبت، وتعمل الرياح الرطبة على زيادة نسب الرطوبة السطحية بشكل ملحوظ.

ويُتوقع في قطر والبحرين أن يكون الطقس لطيفاً إلى دافئ، وتكون درجات الحرارة في مُستويات عشرينية، كما تنخفض درجات الحرارة في ساعات الليل، ويكون الطقس لطيفاً إلى مائل للبرودة ليلاً في كلا الدولتين، مع ارتفاع نسب الرطوبة السطحية وهبوب رياح شمالية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً فوق بعض المناطق، وتصبح نشطة مع هبات قوية مُثيرة للأتربة وارتفاع الموج يوم السبت.

وتظهر السحّب على ارتفاعات عالية فوق بعض المناطق الخميس والجمعة مع ازدياد كبير في كثافة السُحب السبت، ويكون الطقس غائماً مع فرصة لزخات متفرقة من الأمطار على أجزاء من قطر والبحرين.

وفي الإمارات، يُتوقع بمشيئة الله أن يكون الطقس دافئاً خلال الأيام القادمة أثناء ساعات النهار، ويحدث انخفاض على درجات الحرارة في ساعات الليل، ويكون الطقس مائلاً للبرودة إلى بارد نسبياً في ساعات الليل المُتأخرة مع ظهور السُحب العالية خاصة يوم السبت.

وتهب رياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً على بعض المناطق وتعمل على ارتفاع أمواج الخليج العربي خاصةً في العمق، وتكون مُثيرة للأتربة والغُبار الخفيف عند نشاطها، كما ترتفع نسب الرطوبة ليلاً ويكون الطقس رطباً فوق بعض المناطق، مع تشكّل الضباب في أجزاء من المناطق الغربية والداخلية.

ويُتوقع بمشيئة الله طقس لطيف في سلطنة عُمان في المرتفعات الجبلية خاصة الشمالية، بينما يكون دافئاً إلى حار نسبياً في بقية المناطق خلال ساعات الظهيرة والعصر، كما يكون الطقس مائلاً للبرودة إلى بارد نسبياً ليلاً في بعض المناطق، لاسيما المرتفعات الجبلية أثناء ساعات الليل المُتأخرة.

وتظهر السحُب على ارتفاعات عالية فوق بعض المناطق، ويحدث ارتفاع ملحوظ على نسب الرطوبة ليلاً، ويتشكّل الضباب الكثيف فوق أجزاء عديدة من سواحل بحر العرب ومحافظة ظفار، مع حدوث تدني ورُبما انعدام في مدى الرؤية الأفقية، مع هبوب رياح شمالية غربية إلى مُتقلبة الاتجاه، تكون خفيفة إلى مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً فوق بعض المناطق، وتكون مُثيرة للأتربة والغُبار الخفيف.