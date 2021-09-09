إذْن بإسقاط طائرة ركاب.. ذكريات "مرعبة" لـ11 سبتمبر في أمريكا

كيف اختبأ الرئيس بوش في السماء حتى انتهت الهجمات؟

قبل نحو عقدين من الزمن، تلقى الرئيس الأمريكي السابق، جورج دبليو بوش، خبر هجمات سبتمبر التي شنها تنظيم القاعدة على مواقع مختلفة في الولايات المتحدة، عندما كان الرئيس يقرأ كتابًا لطلاب مدرسة ابتدائية في ولاية فلوريدا.

ووفقًا لما نقلته شبكة "سي بي إس" الأمريكية؛ فقد تم إخراج الرئيس نحو طائرة الرئاسة بسرعة كبيرة.

وبحسب ما نقلته الشبكة عن قائد الخدمة السرية للتفاصيل الرئاسية، إيدي مارينزل؛ فقد قامت طائرة الرئيس بإقلاع حاد الزاوية، و"كانت فكرتنا هي الاختباء في السماء حتى نتمكن من معرفة ما كان يجري"؛ حيث خشيت الأجهزة الأمنية أن يعود الرئيس إلى واشنطن العاصمة قبل زوال الخطر.

ورافقت طائرات حربية طائرة بوش، لحمايته من أي هجوم محتمل.

وينقل موقع "الحرة" عن شبكة "سي بي إس"، أن السيدة الأولى "لورا بوش"، كانت في زيارة للكونغرس خلال الهجمات، وقام عناصر الخدمة السرية بإجلائها إلى موقع آمن.

أما نائب الرئيس "ديك تشيني"، فقد كان في البيت الأبيض يشاهد التلفاز، عندما دفعه عناصر الخدمة السرية نحو مخبأ البيت الأبيض، المحصن تحت الأرض، بحسب الشبكة.

إذن بإسقاط طائرة ركاب

وأطلع مسؤول عسكري "تشيني" على أمر طائرة مخطوفة كانت تهبط باتجاه نهر بوتوماك في العاصمة واشنطن؛ ليحصل على إذن إسقاطها؛ وفقًا للشبكة.

وبحسب الشبكة، فإن الطائرة لم يتم إسقاطها آنذاك، وتحطمت بعد أن تمت عرقلة الخاطفين على يد طاقم الطائرة وركابها.

وتسببت الهجمات في مقتل نحو 3000 شخص، بما في ذلك أكثر من 2600 في مركز التجارة العالمي، و125 في البنتاغون، و265 على متن الطائرات الأربع.