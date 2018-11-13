"الأرصاد": تدنٍّ في الرؤية بسبب الضباب على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة بهذه المناطق

تشمل الدمام وبريدة وحائل وعرعر وسكاكا.. وتستمر حتى التاسعة صباح الثلاثاء

أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق القصيم والجوف والحدود الشمالية وحائل والمنطقة الشرقية.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة في تنبيه لمنطقة الجوف أنها تشهد تدنيًا في الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتشمل سكاكا والقريات ودومة الجندل والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ00.30 بعد منتصف ليل الاثنين، وتستمر حتى التاسعة من صباح الثلاثاء.

وفي منطقة الحدود الشمالية قالت الأرصاد إنها تشهد حالة مماثلة من تدنٍّ في الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتشمل عرعر وطريف ورفحاء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ00.30 بعد منتصف ليل الاثنين، وتستمر حتى التاسعة من صباح الثلاثاء.

ووصفت الأرصاد الحالة في منطقة القصيم بأنها تشهد تدنيًا في الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتشمل بريدة وعنيزة والرس والمذنب والبكيرية والبدائع والأجزاء المجاورة، وتبدأ الحالة الساعة الـ00.30 بعد منتصف ليل الاثنين، وتستمر حتى التاسعة من صباح الثلاثاء.

وفي منطقة حائل أصدرت الهيئة تنبيهًا، وصفت فيها الحالة بأنها تشهد تدنيًا في الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتشمل حائل وبقعاء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ00.40 بعد منتصف ليل الاثنين، وتستمر حتى التاسعة من صباح الثلاثاء.

وقالت "الأرصاد" إن المنطقة الشرقية تشهد حالة مماثلة من تدنٍّ في الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتشمل الدمام والأحساء والجبيل والخبر والخفجي وحفر الباطن والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ00.40 بعد منتصف ليل الاثنين، وتستمر حتى التاسعة من صباح الثلاثاء.