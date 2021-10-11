"الدفاع" تعلن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية

"رجال ونساء".. للالتحاق بالخدمة من رتبة "جندي" حتى "رقيب"

أعلنت وزارة الدفاع- ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد- عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية (رجال / نساء) للالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة (جندي) حتى (رقيب).

وأوضحت "الدفاع" أن بداية التسجيل ستكون بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٨هـ.

وقالت: "على الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد https://tajnid.mod.gov.sa للاطلاع على الوظائف العسكرية وشروط وإجراءات التقديم والقبول".

50

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443 10:51 PM

"رجال ونساء".. للالتحاق بالخدمة من رتبة "جندي" حتى "رقيب"

"الدفاع" تعلن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية

منصور الشلاقي

الرياض

1 4,026

أعلنت وزارة الدفاع- ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد- عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية (رجال / نساء) للالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة (جندي) حتى (رقيب).

وأوضحت "الدفاع" أن بداية التسجيل ستكون بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٨هـ.

وقالت: "على الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد https://tajnid.mod.gov.sa للاطلاع على الوظائف العسكرية وشروط وإجراءات التقديم والقبول".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021