"الحميدان": اليوم الوطني يضاعف مسؤولياتنا لنكون عند مستوى الآمال والطموحات

هنأ القيادة بمناسبة ذكرى التوحيد.. وقال: نستحضر من خلالها عزيمة الرجال وشجاعة الأبطال

رفع مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، التهنئة باسمه واسم جميع منسوبي ومنسوبات الجامعة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظهما الله"، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 89 للمملكة.



ولفت الحميدان إلى أن ذكرى اليوم الوطني تمثل مصدر اعتزازنا جميعاً، وتضاعف من مسؤولية أبناء هذه البلاد؛ لنكون عند مستوى الآمال والطموحات المعقودة علينا للنهوض بالوطن وتعزيز مكانته والحفاظ على أمنه واستقراره.



وقال: تحل علينا هذه الذكرى العزيزة التي نستحضر من خلالها أريج التاريخ وعزيمة الرجال وشجاعة الأبطال، الذين بذلوا وضحوا وغرسوا أسس ودعائم هذا الوطن الشامخ المملكة العربية السعودية، بقيادة مؤسسها وباني وحدتها جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه، الذي جمع الشتات ووحد الجميع في أعظم وأجمل وحدة مقرونة بقفزات نوعية وجذرية عظيمة تمثلت في تغيير وتطوير طبيعة الحياة التي كان يعيشها الناس في أرجاء البلاد.



وأضاف الحميدان قائلاً: إنه منذ ذلك التاريخ والمملكة العربية السعودية وعبر ملوكها الأجلّاء وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين "حفظهما الله"؛ وهي تمضي بخطوات واثقة نحو حاضرها ومستقبلها المشرق الذي يشكل نموذجاً حضاريّاً وحالة فريدة من التطور والبناء والنماء، وما شهدته المملكة خلال مسيرتها المظفرة من طفرة كبيرة في كافة المجالات، ومنها التعليم العام والجامعي الذي أصبح متاحاً لجميع المواطنين، وما شمله في السنوات الأخيرة من نقلات وقفزات كبيرة متطورة مواكبة لرؤية المملكة 2030، وما يتطلع إليه قادة المملكة في إعداد جيل متميز يتمتّع بأعلى المستويات العلمية والقيم الأخلاقية النبيلة والأصيلة.



وفي ختام تصريحه جدّد الحميدان باسمه واسم منسوبي جامعة جدة، العهد والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين، مثمناً بكل محبّة وإعزاز وتقدير ما يبذله حفظه الله وولي عهده الأمين من جهود عظيمة مباركة للارتقاء بالوطن إنساناً ومكاناً، والاهتمام بقضايا الأمة العربية والإسلامية وإضفاء مظلّة الأمن والسلام على ربوعها، داعياً المولى جلَّت قدرته أن يحفظ لنا قادتنا ووطننا وأمننا واستقرارنا، وأن يردّ كيد الكائدين وحسد الحاسدين في نحورهم.