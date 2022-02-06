اتفاقية شراكة بين "لاڤاد" و"ڤوم" لتحسين أعمال مؤثّري التواصل الاجتماعي

على هامش مؤتمر LEAP.. وعبر تقديم أدوات سحابية تسهّل عملياتهم المالية

وقع تطبيق لاڤاد وشركة ڤوم، على هامش فعاليات مؤتمر LEAP، اتفاقية شراكة لتحسين أعمال مؤثري التواصُل الاجتماعي، حيث تقوم الاتفاقية على تحسين تعاملات الأعمال للمؤثرين في المملكة من خلال تقديم أدوات سحابية تسهّل عملياتهم المالية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ڤوم، مايكل أسود عند توقيع الاتفاقية: "نفخر بدعم هذا القطاع المتخصص والمزدهر لضمان التوافق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ونظام الفوترة الإلكترونية وتعزيز أتمتة إدارة الأعمال بشكل سهل وفعّال".

وتأتي الاتفاقية في وقت طبقت فيه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نظام الفوترة الإلكترونية في المملكة ابتداءً من 4 ديسمبر 2021م.



وتمكّن الإتفاقية المؤثرين واسعي الانتشار ومحدودي الانتشار (Macro & Micro) من الاستفادة من منصة ڤوم لأتمتة تعاملاتهم المحاسبية بالكامل، وإرسال الفواتير الإلكترونية من خلال أجهزة الجوال أو الحاسوب.

كما تدعم منصة ڤوم الشركات الصغيرة في مختلف القطاعات والأعمال، وتقدم تجربة مميزة لكل مستخدم.

وأعرب سامي الرشيد، الرئيس التنفيذي لشركة لاڤاد، عن دعم المؤثرين من خلال تمكين شركاء يعملون على تنظيم القطاع، ويدعمون احتياجات مؤثري التواصل في توفير بيئة أعمال مناسبة أكثر.

وأفاد بأن شركة ڤوم هي منصة سحابية محاسبية معتمدة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لنظام الفوترة الإلكترونية وتهدف إلى تسهيل إدارة العمليات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حلول تقنية فعّالة.



بينما تعد "لاڤاد" وكالة تسويق متخصصة بالمؤثرين تقدم حلول تقنية تساعد في ربط العلامات التجارية بالمسوقين وأكبر المؤثرين وصانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي بأسلوب متكامل وشامل. وتتمتع "لاڤاد" بخبرة واسعة في مجال التسويق الرقمي لضمان تحقيق نتائج عالية الجودة للعملاء من خلال نظام إلكتروني استثنائي.

