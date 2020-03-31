ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في العراق إلى 694 حالة

"الصحة" سجلت 65 إصابة جديدة و4 وفيات في آخر 24 ساعة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 694 إصابة مؤكدة, بعد تسجيل 65 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24.

وفي التفاصيل، أوضحت وزارة الصحة العراقية أن الإصابات الجديدة توزعت على بغداد والبصرة والنجف ، والسليمانية وديالى, وأربيل وكركوك وذي قار وكربلاء.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة، وتسجيل 18 حالة شفاء تام, فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 170 حالة, يقابلها 50 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 11:22 PM

"الصحة" سجلت 65 إصابة جديدة و4 وفيات في آخر 24 ساعة

ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في العراق إلى 694 حالة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 694 إصابة مؤكدة, بعد تسجيل 65 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24.

وفي التفاصيل، أوضحت وزارة الصحة العراقية أن الإصابات الجديدة توزعت على بغداد والبصرة والنجف ، والسليمانية وديالى, وأربيل وكركوك وذي قار وكربلاء.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة، وتسجيل 18 حالة شفاء تام, فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 170 حالة, يقابلها 50 حالة وفاة.

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فيروس كورونا الجديد

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