"القشقري": أي اتفاق سلام منفرد مع "إسرائيل" ليس مضمون النتائج

قال: المملكة أعلنت التزامها بمبادرة السلام التي أطلقها الملك عبدالله

تعليقاً على إعلان التزام السعودية بمبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك عبدالله -يرحمه الله- عام 2002 م، يؤكد الكاتب الصحفي طلال القشقري أن أي اتفاق سلام منفرد بين دولة عربية و"إسرائيل" ليس مضمون النتائج،؛ "لأنه لا أحد يضمن التزام الجانب الإسرائيلي بتنفيذ بنوده!" حسب الكاتب.

مبادرة السلام العربية

وفي مقاله "السعودية والسلام مع إسرائيل!" بصحيفة "المدينة"، يبدأ "القشقري" بإعلان موقف المملكة، ويقول: "بكلمات واضحة ومُختصرة ومُباشِرة أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان عن الموقف السعودي للسلام مع إسرائيل، فقال: إنّ إسرائيل تُعَرْقِل فُرص السلام بإجراءاتها الأحادية، وشدّد على التزام المملكة بالسلام على أساس مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك عبدالله -يرحمه الله- خلال القمّة العربية التي عُقِدَت في بيروت 2002 م، وأقرّها جميع العرب من الخليج إلى المحيط دون استثناء.. ومن أهمّ بنود المبادرة إنشاء دولة فلسطينية مُعترف بها دولياً على حدود سنة 1967م، وعودة اللاجئين الفلسطينيين لوطنهم، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلّة، مقابل اعتراف وتطبيع كامل للعلاقات بين كل الدول العربية وبين إسرائيل.

"إسرائيل" ماضية في الإجراءات الأحادية

ويؤكد "القشقري" أن "إسرائيل للأسف ماضية في إجراءاتها الأحادية التي تتملّص بها من السلام العادل والشامل، وتُعقِّد المشهد أكثر ممّا هما مُعقّد، وأي اتفاقية سلام منفصلة تعقدها مع أي دولة عربية على انفراد وفي توقيت زمني مختلف وببنود مختلفة أيضاً، لا تعني الإقرار بإجراءاتها الأحادية أو التملص من استحقاقات السلام التي تم الإعلان عنها في قمة بيروت".

أي سلام منفرد ليس مضمون النتائج

ويحذر "القشقري" من أن أي اتفاق سلام منفرد ليس مضمون النتائج، ويقول: "إسرائيل حتّى تاريخه، وبعد عقود طويلة من الحروب كان التفوّق يميل لصالحها دائماً بسبب الدعم الغربي العسكري، لم تُدرك بعد أنّه لا يمكن لها أن تنعم بالسلام الدائم إلّا بإنصاف الشعب الفلسطيني المحروم من أبسط حقوقه الإنسانية، وأنّه لا يمكن أن تُسالِم أخاً له واحداً أو اثنين أو ثلاثة دونه، فإمّا سلام الشجعان معه قبل غيره وإمّا سلام منفرد مع غيره، قد يكون له بريق في بدايته ولكنه ليس مضمون النتائج؛ لأنه لا أحد يضمن التزام الجانب الإسرائيلي بتنفيذ بنوده!".



مبادرة السلام العربية هي الباب

وينهي الكاتب مؤكداً أن مبادرة السلام العربية هي الباب الذي يجب أن تدخل منه الدول العربية معاً، ويقول: "الاستفادة الإسرائيلية بالسلام مع إحدى الدول العربية، ستكون أكبر بالسلام مع كلّ الدول العربية وفي مقدّمتهم فلسطين، خصوصاً في الجانب الاقتصادي ومواجهة الخطر الإيراني، والمبادرة العربية هي الباب الوسيع لهذه الاستفادة، أما الحرص الإسرائيلي على الاتفاقيات المنفردة فلأنها تعلم عدم جديتها في الالتزام وهو ما اتضح في اتفاقيات السلام مع مصر والأردن!".