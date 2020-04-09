تقليد "العتيبي" رتبة "مقدم" بالقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام

قلّد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل، قائد كتيبة الشرطة العسكرية محمد بن عبد الهادي العتيبي، رتبة "مقدم"، عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وعبّر المقدم "العتيبي" عن عظيم شكره وامتنانه وتقديره على الثقة الغالية من ولاة الأمر، وأكد أنها خير معين له لبذل الجهود لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 08:10 PM

تقليد "العتيبي" رتبة "مقدم" بالقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

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قلّد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل، قائد كتيبة الشرطة العسكرية محمد بن عبد الهادي العتيبي، رتبة "مقدم"، عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وعبّر المقدم "العتيبي" عن عظيم شكره وامتنانه وتقديره على الثقة الغالية من ولاة الأمر، وأكد أنها خير معين له لبذل الجهود لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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