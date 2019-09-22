أمانة جدة تستعد بـ 3000 علم احتفالاً باليوم الوطني الـ 89 للمملكة

زينت الميادين والبوابات ومباني البلديات الفرعية

أنهت أمانة محافظة جدة استعدادها للاحتفال باليوم الوطني الـ 89 للمملكة "همة حتى القمة"، والذي يوافق غداً الاثنين، حيث تزينت شوارع وميادين عروس البحر الأحمر بالأعلام الوطنية التي بلغت 3000 علم.

وأوضحت أمانة جدة أنه جرى الانتهاء من ترتيبات مظاهر الاحتفال عن طريق تزيين الميادين العامة، ومدخل جدة بالعديد من الصور واللافتات كميدان البيعة، وميدان الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يحمل أطول سارية علم في العالم، وميدان التحلية وميدان الكرة الأرضية.

وسيشهد مبنى الأمانة الرئيس وكل من ميدان الكرة الأرضية، وميدان القناديل، وبوابات جدة الشمالية والجنوبية وكذلك مباني البلديات الفرعية، عروضاً للإضاءة باللونين الأخضر والأبيض فيما سيكون هناك العديد من الفعاليات والاحتفالات، وفرق الفنون الشعبية، والمسابقات المتنوعة، التي سيشهدها كورنيش شاطئ السيف جنوب جدة.

وفي إطار دعم الموهوبين في هذه المناسبة الغالية، أتاحت أمانة جدة فرصة المشاركة للرسم "الجرافيتي" بعدة أماكن مخصصة للمشي ومنها ممشى التحلية، والرحاب، والجامعة، بالإضافة إلى ممشى الأمير فواز، وممشى الأمير فيصل بن فهد، كما سترعى الأمانة حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع الشؤون الصحية لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي.