"معالم" تدخل قطاع الاتصالات لرفعِ وتيرة التقدم التسويقي بالمملكة

الشركة تزخر بكفاءات سعودية ساهمت بدورها في زيادة معدل مبيعاتها

أعلنت شركة معالم التسويقية للخدمات التجارية في قطاع الاتصالات عن توسعِها في مجال تشغيل قطاع الاتصالات بالمملكة.

وأوضح مدير عام المبيعات في شركة معالم التسويقية عمر العامر أن قطاع الاتصالات بالمملكة يحظى بحيوية خصوصًا في مجال بيع تناقل البيانات والمبيعات الصوتية والألياف البصرية".

وأردف العامر أن شركة معالم تزخر بكفاءات سعودية ساهمت بدورها في زيادة معدل مبيعات شركائنا في قطاع الاتصالات.

يذكر أن شركة معالم التسويقية هي إحدى الشركات الرائدة في تقديم مختلف الخدمات التسويقية والعلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات بالإضافة إلى مبيعات قطاع الاتصالات.